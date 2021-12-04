Открыл счет в матче

Очень сложное начало матча было для динамовцев. 22 минуты понадобились подопечным Мирчи Луческу, чтобы размочить нули на табло.

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Сидорчук передачей из глубины поля разрезал центральную линию Вереса, Вербич обыгрался с Цыганковым и после паса в ответ пробил из-за пределов штрафной – 0:1. Первый гол Беньямина в этом сезоне в чемпионате.

Последний раз словенец забивал в бело-синей футболке в Кубке Украины в ворота Мариуполя. Также в его активе два ассиста в сезоне-2021/2022.

Отметим, что матч мог не состояться из-за неудовлетворительного состояния футбольного поля. Морозная погода в Луцке негативно повлияла на газон, только потепление позволило полю растаять. После чего главная арбитр встречи Екатерина Монзуль разрешила провести матч.

Видео гола Вербич в ворота Вереса