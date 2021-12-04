Відкрив рахунок у матчі

Дуже складний початок матчу був для динамівців. 22 хвилини знадобились підопічним Мірчі Луческу, щоб розмочити нулі на табло.

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Сидорчук передачею з глибини поля розрізав центральну лінію Вереса, Вербіч обігрався з Циганковим та після пасу у відповідь пробив з-за меж штрафного – 0:1. Перший гол Беньяміна у цьому сезоні в чемпіонаті.

Востаннє словенець забивав у біло-синій футболці у Кубку України у ворота Маріуполя. Також у його активі два асисти у сезоні-2021/2022.

Відзначимо, що матч міг не відбутись через незадовільний стан футбольного поля. Морозна погода у Луцьке негативно вплинула на газон, лише потепління дозволило полю розмерзнутись. Після чого головна арбітриня зустрічі Катерина Монзуль дозволила провести матч.

Відео голу Вербіч у ворота Вереса