Нападающий киевского Динамо Беньямин Вербич пообещал блеснуть артистическими способностями, если столичный клуб выиграет чемпионат Украины по футболу.

Слова лидера "бело-синих" цитирует "Динамомания".

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– Из отпуска возвращаюсь с хорошим настроением. Мы на первом месте в Премьер-лиге. Дальше будем играть в еврокубках. Всегда знаем, что зимой на сборах будет тяжело. Я хорошо отдохнул. Большинство времени был в Словении с семьей, потому что мы долго не виделись. Теперь с хорошим настроением начну подготовку.

Постоянно думал, как все будет, потому что это у меня первые сборы с Луческу. После первого дня, наверное, пойму, что будет трудно. У нас уже было две тренировки. Тренер сказал, что соскучился по нам. Кто из игроков приехал с лишним весом? Пока не знаю, не был вчера на медосмотре. Может, кто-то будет сегодня. Есть килограмм-два, но это все в первую неделю.

– Русин говорил, что в прошлый Новый год ел салаты. А ты что ел?

– Тоже ел разные салаты, оливье. До Нового года можно было еще поесть какую-то не совсем здоровую и полезную пищу. Затем начинается диета и тренировка.

– Что можешь сказать о вашем сопернике в Лиге Европы Брюгге?

– Мы знаем их, потому что играли с ними. Еще не забыли, как проиграли им за выход в Лигу чемпионов. Этот соперник силен в атаке. У него быстрые игроки. Но с этой командой можно играть. Будем стараться пройти дальше.

– Шапаренко говорил, что как Монатик в Динамо танцуешь только ты. Это правда?

– Не знаю, мы постоянно шутим в раздевалке. Иногда мне хочется потанцевать. Станцую, если возьмем чемпионство? Конечно, прямо на поле, — сказал Вербич.

Внимание! После первого круга чемпионата Украины Динамо лидирует, опережая на одно очко Шахтер.