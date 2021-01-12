Бывший футболист Динамо Артем Милевский недавно выразил удивление, что молодое поколение "динамовцев" может не выпить бутылку пива после игры. Действующий игрок Динамо Денис Попов поделился мнением относительно употребления пива после матча.

Бутылка пива – это не помеха

В інтервью ПРОФУТБОЛ Digital 21-летний Попов сказал, что может позволить себе выпить пиво после матча, но только дома.

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После игры, понятно, что нет. А дома, когда ты приехал, не можешь заснуть. У тебя такие глаза, эмоции, адреналин. Бутылка пива, чтобы успокоиться, думаю, это не помеха. Зачем скрывать и выдумывать. Понятно, что не упиваться. Но, думаю, можно,

– сказал Денис.

Вместе с тем Попов добавил, что любит грузинское вино. Он рассказал, что на вино его "подсадил" партнер по Динамо Георгий Цитаишвили.

Статистика Попова

В сезоне-2020/2021 Попов выходил на футбольное поле в футболке Динамо в 14 матчах.

В активе Дениса два забитых гола – один в чемпионате Украины и в Лиге чемпионов.