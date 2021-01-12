Нападник київського Динамо Беньямін Вербіч пообіцяв блиснути артистичними здібностями, якщо столичний клуб виграє чемпіонат України з футболу.

Слова лідера "біло-синіх" цитує "Динамоманія".

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– З відпустки повертаюся з хорошим настроєм. Ми на першому місці в Прем'єр-лізі. Далі будемо грати в єврокубках. Завжди знаємо, що взимку на зборах буде важко. Я добре відпочив. Більшість часу був в Словенії сім'єю, тому що ми довго не бачилися. Тепер з хорошим настроєм почну підготовку.

Постійно думав, як все буде, тому що це у мене перші збори з Луческу. Після першого дня, напевно, зрозумію, що буде важко. У нас вже було два тренування. Тренер сказав, що скучив за нами. Хто з гравців приїхав із зайвою вагою? Поки не знаю, не був вчора на медогляді. Може, хтось буде сьогодні. Є кілограм-два, але це все в перший тиждень.

– Русин говорив, що в минулий новий рік їв салати. А ти що їв?

– Теж їв різні салати, олів'є. До Нового року можна було ще поїсти якусь не зовсім здорову та корисну їжу. Потім починається дієта і тренування.

– Що можеш сказати про вашого суперника в Лізі Європи Брюгге?

– Ми знаємо їх, тому що грали з ними. Ще не забули, як програли їм за вихід в Лігу чемпіонів. Цей суперник сильний в атаці. У нього швидкі гравці. Але з цією командою можна грати. Будемо намагатися пройти далі.

– Шапаренко говорив, що як Монатік в Динамо танцюєш тільки ти. Це правда?

– Не знаю, ми постійно жартуємо в роздягальні. Іноді мені хочеться потанцювати. Станцюю, якщо візьмемо чемпіонство? Звичайно, прямо на полі, — сказав Вербіч.

До уваги! Після першого кола чемпіонату України Динамо лідирує, випереджаючи на одне очко Шахтар.