Как мышь с корабля: еще одна талантливая гимнастка отреклась от российского гражданства

Полномасштабное вторжение России в Украину погрузило российский спорт в выгребную яму, из которой он еще долго не выберется. Еще одна спортсменка сменила гражданство.

Художественная гимнастка Веры Туголуковой больше нет российского паспорта. Нет, она его не сожгла, а просто сменила гражданство. Девушка выбрала процветающую карьеру и выступления на международной арене, а не загнивающую страну.

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14-летняя спортсменка решила с нового сезона выступать за Кипр. Такое решение позволит ей снова выступать на международных соревнованиях, ведь россиянки отстранены от турниров под эгидой FIG.

Что известно об эксроссиянке Туголуковой

Зимой 2022 Вера стала чемпионкой российского первенства среди юниоров в многоборье. также победила по делу с обручем и поднялась на второе место в дисциплине с мячом.

В этом же году Туголукова завоевала четыре медали на Международных спортивных игр "Дети Азии".

Интересно, что это уже далеко не первый случай, когда перспективный российский спортсмен отрекается от родной страны.

Ранее сборная России по художественной гимнастике потеряла еще одну талантливую и титулованную спортсменку Анастасию Симакову, которая продолжит выступления за Германию. Еще год назад гимнастка вместе с родителями уехала из России и больше туда не вернулась.

Но есть и возвращающиеся в Россию. Примером такого возвращения послужила уже эксукраинская биатлонистка Екатерина Бех. Девушка несколько лет назад сменила российское гражданство на украинское. Но после 24 февраля сбежала в Россию и даже получила право на возвращение паспорта гражданки враждебной страны.