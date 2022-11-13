Художня гімнастка Віра Туголукова більше немає російського паспорта. Ні, вона його не спалила, а просто змінила громадянство. Дівчина обрала квітучу кар'єру та виступи на міжнародній арені, а не загниваючу країну.

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14-річна спортсменка вирішила з нового сезону виступати за Кіпр. Таке рішення дозволить їй знову виступати на міжнародних змаганнях, адже росіянки усунені від турнірів під егідою FIG.

Що відомо про ексросіянку Туголукову

Взимку 2022 року Віра стала чемпіонкою російської першості серед юніорів у багатоборстві. також перемогла у справі з обручем та підійнялась на другу сходинку у дисципліні з м'ячем.

У цьому ж році Туголукова здобула чотири медалі на Міжнародних спортивних ігор "Діти Азії".