Художня гімнастка Віра Туголукова більше немає російського паспорта. Ні, вона його не спалила, а просто змінила громадянство. Дівчина обрала квітучу кар'єру та виступи на міжнародній арені, а не загниваючу країну.
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14-річна спортсменка вирішила з нового сезону виступати за Кіпр. Таке рішення дозволить їй знову виступати на міжнародних змаганнях, адже росіянки усунені від турнірів під егідою FIG.
Що відомо про ексросіянку Туголукову
- Взимку 2022 року Віра стала чемпіонкою російської першості серед юніорів у багатоборстві. також перемогла у справі з обручем та підійнялась на другу сходинку у дисципліні з м'ячем.
- У цьому ж році Туголукова здобула чотири медалі на Міжнародних спортивних ігор "Діти Азії".