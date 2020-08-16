В ночь на 16 августа в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 252. Вера сенсационно победил американца Шона О'Мэлли.

Марлон Вера активно начал поединок и не дал много шансов сопернику на победу. Эквадорец сразу пошел в атаку и победил американца еще в первом раунде, информирует 24 канал.

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Неожиданное поражение американца

После одного из мощных ударов эквадорского бойца О'Мэлли упал и не сумел подняться на ноги. Причиной этого стало то, что американец повредил ногу в схватке.

Вера сполна воспользовался таким шансом и нанес несколько мощных ударов в голову, в частности в челюсть. Судья решил остановить драку и засчитал победу эквадорцу.

Для американца это поражение стало первым в карьере. 27-летний эквадорский боец одержал 16-ю победу (шесть нокаутов) при шести поражениях и одной ничьей.

Добавим, что Шон стильный боец, у него оригинальная внешность, которая полностью соответствует его стилю боя в клетке. Боец имеет в своем активе три премии – "Лучший бой вечера" и "Выступление вечера", которую он получал дважды.

Марлон Вера – обладатель титула WSOF, был претендентом на титул чемпиона UFC, но проиграл в поединке за пояс против Сехудо. Соперник отправил Веру в технический нокаут уже в третьем раунде.

Вера – О'Мэлли видео боя