У ніч на 16 серпня в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 252. Вера сенсаційно переміг американця Шона О'Меллі.

Марлон Вера активно розпочав поєдинок та не дав багато шансів супернику на перемогу. Еквадорець одразу пішов у атаку та переміг американця ще у першому раунді, інформує 24 канал.

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Несподівана поразка американця

Після одного із потужних ударів еквадорського бійця О'Меллі впав та не зумів піднятись на ноги. Причиною цього стало те, що американець пошкодив ногу у сутичці.

Вера сповна скористався таким шансом та завдав декілька потужних ударів у голову, зокрема у щелепу. Суддя вирішив зупинити бійку та зарахував перемогу еквадорцю.

Для американця ця поразка стала першою у кар'єрі. 27-річний еквадорський боєць здобув 16-ту перемогу (шість нокаутів) при шести поразках і одній нічиї.

Додамо, що Шон стильний боєць, у нього оригінальна зовнішність, яка повністю відповідає його стилю бою у клітці. Боєць має у своєму активі три премії – "Найкращий бій вечора" та "Виступ вечора", яку він здобував двічі.

Марлон Вера – володар титулу WSOF, був претендентом на титул чемпіона UFC, але програв у поєдинку за пояс проти Сехудо. Суперник відправив Веру у технічний нокаут вже у третьому раунді.

Вера – О'Меллі відео бою