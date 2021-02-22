Сборная Украины успешно завершила отбор на Евробаскет-2022. В последнем матче отбора 22 февраля Украина разгромила Венгрию и выиграла свою группу.

Венгрия – Украина 63:97 (20:24, 14:26, 11:27, 18:20)

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Поединок против Венгрии не имел для Украины значения в контексте выхода из группы. "Сине-желтые" обеспечили себе попадание в тройку лучших и гарантировали выход в финальную часть Евробаскета-2022.

Перед последним туром Украина могла только улучшить свою позицию. Чтобы занять второе место Украине было достаточно победить венгров. В то же время победа с преимуществом в 25 означала, что Украина выиграет группу.

"Сине-желтые" не сразу взялись за дело и только с разницей +4 выиграли первую четверть. Подопечные Айнарса Багатскиса нарастили темп во второй 10-минутке.

На большой перерыв сборная Украины шла с преимуществом в 18. Настоящий разгром наша команда устроила после перерыва. Украинцы выиграли третью четверть с разницей в 16 очков.

В итоге наша сборная удержала нужное преимущество и победила с разницей +35.

Таким образом сборная Украины заняла первое место в группе F. Вслед финишировали Словения и Венгрия. Австрия проиграла все 6 матчей и заняла последнее место.