Збірна України успішно завершила відбір на Євробаскет-2022. В останньому матчі відбору 22 лютого Україна розгромила Угорщину та виграла свою групу.

Угорщина – Україна 63:97 (20:24, 14:26, 11:27, 18:20)

До теми Україна взяла реванш у Словенії у кваліфікації Євробаскет-2022

Поєдинок проти Угорщини не мав для України значення у контексті виходу із групи. "Синьо-жовті" забезпечили собі потрапляння до трійки найкращих та гарантували вихід до фінальної частини Євробаскету-2022.

Перед останнім туром Україна могла тільки покращити свою позицію. Щоб посісти друге місце Україні було достатньо перемогти угорців. Водночас перемога з перевагою у +25 означала, що Україна виграє групу.

"Синьо-жовті" не відразу взялися за справу і тільки з різницею +4 виграли першу чверть. Підопічні Айнарса Багатскіса наростили темп у другій 10-хвилинці.

На велику перерву збірна України йшла з перевагою в +18. Справжній розгром наша команда влаштувала після перерви. Українці виграли третю чверть з різницею у 16 очок.

У підсумку наша збірна втримала потрібну перевагу та перемогла з різницею +35.

Таким чином збірна України посіла перше місце в групі F. Слідом фінішували Словенія та Угорщина. Австрія програла всі 6 матчів та посіла останнє місце.