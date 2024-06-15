Бой за второе место группы А: онлайн-трансляция матча Венгрия – Швейцария

Сборные Венгрии и Германии сыграют в первом матче субботы на чемпионате Европы 15 июня 2024 года. Трансляцию игры в Кельне можно смотреть онлайн на сайте 24 канала.

В субботу, 15 июня, состоятся три матча на Евро-2024. Программу второго игрового дня откроет встреча в Кельне между соперниками по группе А – Венгрией и Швейцарией, пишет 24 Канал.

По теме Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Кто после Германии

Именно эти команды являются главными претендентами на прямой выход в плей-офф. Шансов навязать борьбу немцам за первое место почти нет, а Шотландия в матче-открытии явно подтвердила свой статус аутсайдера группы.

Третье место также будет иметь шансы на выход в 1/8 финала, но вице-чемпион квартета будет иметь потенциально более легкого оппонента. Венгры очень уверенно прошли квалификацию, однако как им, так и Швейцарии очень повезло с группами.

Швейцарцы же традиционно успешно выступают на крупных турнирах и неизменно выходят в плей-офф на последних пяти Мундиалях/Евро. В целом состав подопечных Якина выглядит более сбалансированным, но венгры нередко показывали характер и имеют очень сильного тренера-тактика Марко Росси.

Кадровая ситуация лучше у наших соседей. Единственной потерей Венгрии является травма Него, которого редко ставят в основу. Швейцария пока не может рассчитывать на Эмболо и Закарию, их участие маловероятно.

Ориентировочные составы:

: Гулачи – Салаи, Орбан, Ланг – Болла, Адам Надь, Шафер, Керкез – Собослаи – Шаллаи, Варга.: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Видмер, Фройлер, Джака, Ндой – Варгас, Амдуни, Шакири.

Читайте также Уничтожили гостей в первом матче Евро-2024: Германия разгромно победила Шотландию – видео голов

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Венгрия – Швейцария пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также прямая трансляция Евро-2024 будет доступна на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия – Швейцария. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.