Венгрия – Франция: перед матчем аутсайдера и фаворита

В первом туре Венгрия с разгромным счетом проиграла Португалии (0:3). Хотя первыми счет в матче открыли венгры. Но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Венгрия во второй раз подряд играет в финальной стадии чемпионата Европы. Лучший результат на Евро в исполнении венгерской сборной – третье место в 1964 году.

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Французы – фавориты турнира. Однако первая игра против Германии давалась не так легко. Соперник надежно защищался и удачно перекрывал лидеров команды Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе. Но с стороны было видно, что французская сборная не играла на все 100%. Не было той скорости, которую мы привыкли видеть в матчах этой команды. Все это можно списать на дебютную игру. В итоге – 1:0 минимальная победа команды Дидье Дешам.

Для французской сборной это десятый чемпионат Европы в истории и восьмой подряд. Последний раз финальная стадия Евро прошла без французов в 1988 году. Французы дважды становились чемпионами Европы – в 1984 и 2000 годах.

История противостояний

По всю историю команды сыграли между собой аж 22 матча, в которых 12 раз неожиданно торжествовали венгры, а в 8 встречах победу праздновали французы. Последний раз сборные встречались в далеком 2005 году в контрольном матче, тогда победу праздновала команда Франции (2:1). А самый результативный матч в истории датированный 1927 годом и в том поединке Венгрия уничтожила своих соперников 13:1.

Матч 2-го тура Венгрия – Франция состоится 19 июня в 16:00.

Прогноз от Favbet

Венгрия – андердог этого противостояния. На победу венгров можно сделать ставку и серьезно обогатиться – коэффициент 12,50. Успех французской команды, который гарантирует ей выход в плей-офф Евро-2020 – 1,32. Ничья в этой встрече оценена в 5,30.

Скорее всего, что обе команды не смогут порадовать своих болельщиков голами. Обе не забьют – 1,58. Пенальти на этом чемпионате Европы приобретает популярность. Арбитры все чаще начинают указывать на 11 метров. Но не в этом матче. Пенальти не будет – 1,37.

Вероятно, что поединок завершится со счетом 0:2 в пользу команды Дешама – 5,30. Минимальная победа хозяев матча – 20.

На Евро-2020 команды не выдают щедрых на голы первых таймов. Поэтому вторая 45-минутка должна быть более результативной – 2,05. Наилучшие шансы на голы во встрече отдают Мбаппе и Гризманну – 1,90 и 2,10. На голы Неманьи Николича и Адама Салаи стоят лучшие коэффициенты в составе Венгрии – на обоих по 5,50.