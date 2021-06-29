Велосипедисты устроили протест на "Тур де Франс" после массового падения

Велосипедисты устроили протест и остановились на минуту во время четвертого этапа "Тур де Франс". Они требовали лучших условий безопасности для себя после массового падения во время первого этапа, который спровоцировала болельщица.

Чтобы выразить свое несогласие с ситуацией, спортсмены одновременно остановились во время гонки и простояли так целую минуту.

Интересно На "Тур де Франс" произошло массовое падение велосипедистов из-за болельщика с плакатом: видео

Но и это еще не все. Еще 10 километров этапа велосипедисты ехали на демонстративно низкой скорости.

Целью такого протеста было привлечение внимания организаторов к вопросам безопасности спортсменов во время гонки. Ведь во время первого этапа фанатка спровоцировала массовое падение, в результате которого многие спортсмены пострадали.

Массовое падение на "Тур де Франс":