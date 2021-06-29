Чтобы выразить свое несогласие с ситуацией, спортсмены одновременно остановились во время гонки и простояли так целую минуту.

Интересно На "Тур де Франс" произошло массовое падение велосипедистов из-за болельщика с плакатом: видео

Но и это еще не все. Еще 10 километров этапа велосипедисты ехали на демонстративно низкой скорости.

Целью такого протеста было привлечение внимания организаторов к вопросам безопасности спортсменов во время гонки. Ведь во время первого этапа фанатка спровоцировала массовое падение, в результате которого многие спортсмены пострадали.

Массовое падение на "Тур де Франс":