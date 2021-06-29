Чтобы выразить свое несогласие с ситуацией, спортсмены одновременно остановились во время гонки и простояли так целую минуту.
Интересно На "Тур де Франс" произошло массовое падение велосипедистов из-за болельщика с плакатом: видео
Но и это еще не все. Еще 10 километров этапа велосипедисты ехали на демонстративно низкой скорости.
Целью такого протеста было привлечение внимания организаторов к вопросам безопасности спортсменов во время гонки. Ведь во время первого этапа фанатка спровоцировала массовое падение, в результате которого многие спортсмены пострадали.
Массовое падение на "Тур де Франс":
- Инцидент произошел 26 июня во время первого этапа гонки. Тогда болельщица с плакатом перешла границу и задела одного из спортсменов.
- Последний упал на землю, а те, кто его преследовал, допустили массовый наезд. В результате в падении приняли участие более двух десятков велосипедистов.
- Больше всего пострадали словенец Примож Роглич и бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma, которые одними из первых попали в завал.
- Впоследствии французская полиция объявила в розыск женщину, которая стала виновницей массового падения.