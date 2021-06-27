Инцидент произошел в субботу, 26 июня, во время первого этапа веломногодневки, когда участники преодолевали 197,8 километра между городами Брест и Ландерно.

Подробнее На "Тур де Франс" произошло массовое падение велосипедистов из-за болельщика с плакатом: видео

За 45 километров до финиша одна из зрительниц решила выйти к дороге, по которой должны были проехать велосипедисты. В руках она держала картонный плакат с надписью "ALLEZ OPI-OMI" (это можно перевести как "вперед дедушка и бабушка"). Она не заметила, как к ней приблизилась большая группа велосипедистов. Немецкий гонщик Тони Мартин в последний момент пытался избежать столкновения с болельщицей. Но не сумел. После удара о плакат он упал, вызвав падение и других велосипедистов.

Падение было настолько масштабное, что организаторы были вынуждены остановить на некоторое время гонку, чтобы оказать медицинскую помощь всем пострадавшим. В целом пострадавшими оказались десятки велосипедистов. Точно известно, что восемь из них получили травмы средней тяжести, а немец Яша Зюттерлин из команды DSM из-за травмы был вынужден сняться с гонки.

Теперь полиция возбудила уголовное производство и разыскивает женщину с плакатом, из-за которой произошла авария. Ей инкриминируют умышленное нарушение правил безопасности и причинение телесных повреждений, которые могут привести к временной нетрудоспособности на срок до трех месяцев. Правоохранители просят свидетелей предоставить любую информацию.