Велогонщик получил нелепую травму, попав в глаз пробкой от шампанского: курьезное видео

За один день велогонщик из Эритреи Биньям Гирмай запомнился сразу дома эпизодами. Один из которых был неприятным для самого спортсмена.

Опасное для здоровья празднование

22-летний велогонщик стал первым темнокожим победителем на этапе гран-при Джиро д'Италия. Эритрея стала 36-й страной, спортсмен которой победил на этапе Джиро д'Италия. А вот Биньям Гирмай не смог как можно лучше отметить такое историческое достижение.

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На пьедестале велогонщик из Эритреи серьезно повредил глаз, откупоривая триумфальное шампанское. Пробка от напитка попала прямо в глаза спортсмена. Он разбрызгал шампанское, но уже с закрытым глазом.

После церемонии награждения Гирмай уехал в больницу. Поэтому велогонщик пропустил 11-й этап гран-при Джиро д'Италия.

Как велогонщик получил курьезную травму: смотрите видео

Отметим, что в победной гонке эритрейскому спортсмену удалось опередить соперников из Нидерландов и Италии – Матье Ван дер Пула и Винченцо Альбанезе.

После визита в медицинское учреждение поврежденный глаз велогонщика закрыли повязкой.

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