Отдал жизнь ради мирного неба в Украине 12 мая семья, друзья и местные пришли, чтобы провести в последний путь украинского героя, который положил жизнь за свободу и свободу украинского народа. Максиму Семенову, который на протяжении многих лет был президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта, было всего 49 лет. Интересно прочитать "Ангелы спорта": 33 украинских спортсмена погибли от рук оккупантов Друзья и родные Семенова вспоминают его, как всегда улыбающегося, искреннего и сильного мужчину. Максим был примером вдохновения для всех велосипедистов, активно развивавших велосипедную инфраструктуру Днепра. В жизни Семенова сотни организованных гонок, пробегов и прочих спортивных активностей. По информации телеграмм-канала Днепровской ОГА, лидер велосипедного движения погиб на следующий день после своего 49-го дня рождения. Без мужа и отца остались жена и двое детей. В пост добавили банковские реквизиты карт родных Максима. Помочь семье героя Украины можно по следующим счетам: 4441114452360819 (Семенова Юлия) и 5168757377428455 (Мама: Ирина Ивановна Семенова). Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям героя Украины. Полный текст публикации по фейсбуку Макса больше нет UPD: карты для помощи 4441114452360819 (Семенова Юлия) 5168757377428455 (Мама: Ирина Ивановна Семенова) В бою с российскими оккупантами погиб наш друг и брат, спортсмен, лидер днепровских велосипедистов Максим Семенов, много лет являвшийся президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта. Всегда улыбающийся, искренний, сильный и независимый – Макс был примером и вдохновителем для всех, кто выбрал велосипед как символ свободного и здорового будущего. Он организовал сотни гонок, пробегов, соревнований, фестивалей, конкурсов, учебно-спортивных площадок для детей, боролся за развитие велосипедной инфраструктуры в Днепре. Он был надежным другом и врожденным лидером. Гибель Макса – невероятные боли и тяжелая потеря для всех нас. К сожалению, мы уже никогда не сможем катнуть с ним колесом к колесу. Тем крепче мы должны сомкнуть свои ряды и вместе продолжить борьбу с русскими уродами, убившими нашего брата. А после Победы продолжить борьбу за развитие велоинфраструктуры в Днепре и Украине. Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье Максима, родителям, сестрам, брату, жене Юли, детям Марку и Нице. Мы знаем, как он вас любил, и каким он был отличным мужем и папой, сыном, братом, дядей. О месте и времени прощания с Максимом Семеновым будет поставлено в известность дополнительно. Вечная память Макса! Слава нашим героям! Поддерживаем ВСУ! Слава Украине! Днепровская ассоциация велосипедистов