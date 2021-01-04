В 2020 году состоялось не так много боксерских поединков, как бы того хотели болельщики. Несмотря на это не хватало зрелищных нокаутов, от которых у фанатов перехватывало дыхание.

Найкращі нокаути-2020 Промоутерская компания Top Rank Boxing на своем ютуб-канале представила подборку лучших нокаутов 2020 года. Смотрите также Побывал в нокдауне, но победил: Гарсия нокаутировал олимпийского чемпиона Кэмпбелла – видео В подборку вошли нокауты в десяти боях: Элейдер Альварес – Майкл Силс

Густаво Алан Пина – Серджио Альварес

Кингсли Ибех Вальдо – Сортес Акоста

Элвис Родригес – Дэнни Мюррей

Феликс Фердехо – Уилл Мадера

Элейдер Альварес – Джо Смит-младший

Хессе Родригес – Джаниэль Ривера

Луис Норамбуэна – Брайан Луа

Иван Баранчик – Хосе Сепеда

Жаныбек Алимханулы – Гонсало Кория Смотрите видео лучших нокаутов-2020