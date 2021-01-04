Найкращі нокаути-2020 Промоутерская компания Top Rank Boxing на своем ютуб-канале представила подборку лучших нокаутов 2020 года. Смотрите также Побывал в нокдауне, но победил: Гарсия нокаутировал олимпийского чемпиона Кэмпбелла – видео В подборку вошли нокауты в десяти боях: Элейдер Альварес – Майкл Силс Густаво Алан Пина – Серджио Альварес Кингсли Ибех Вальдо – Сортес Акоста Элвис Родригес – Дэнни Мюррей Феликс Фердехо – Уилл Мадера Элейдер Альварес – Джо Смит-младший Хессе Родригес – Джаниэль Ривера Луис Норамбуэна – Брайан Луа Иван Баранчик – Хосе Сепеда Жаныбек Алимханулы – Гонсало Кория Смотрите видео лучших нокаутов-2020