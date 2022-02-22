В Великобритании высказались о возможном переносе финала Лиги чемпионов из России

Министр спорта Великобритании Надин Доррис прокомментировала последние события в Украине. Чиновница озвучила свои намерения в отношении России.

В Великобритании поддержали Украину

Доррис высказалась о возможном изменении места проведения финала Лиги чемпионов, который должен состояться в России 28 мая. Она убеждена, что страна-агрессор не должна проводить столь масштабные мероприятия.

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У меня есть серьезные опасения касательно спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами,

– подчеркнула чиновница.

Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы легитимизировать свое незаконное вторжение в Украину, – подытожила Надин Доррис.

Могут ли у России отобрать финал Лиги чемпионов

То, что финал Лиги чемпионов могут перенести из России – вполне реально. Об этом начали активно писать ведущие СМИ, как BBC, The Times.

Отмечается, что УЕФА оценивает всю ситуацию, прежде чем принять решение о финальном матче Лиги чемпионов. Рассматривают вариант, что болельщикам клубов, которые участвуют в финале, въезд в Россию будет запрещен их странами.

Основной альтернативой Санкт-Петербургу называют Лондон и стадион "Уэмбли". Сообщается, что УЕФА внимательно следит за российско-украинским конфликтом для разработки плана действий в случае непредвиденных обстоятельств, если это будет необходимо.