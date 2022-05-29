Большое количество фальшивых билетов: в УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов

28 мая на стадионе Стад де Франс состоялся финал Лиги чемпионов. Игра началась на 36 минут позже запланированного времени.

Скандальная организация финала Лиги чемпионов

Мадридский Реал в финальном противостоянии обыграл Ливерпуль благодаря голу Винисиуса и феноменальной игре Тибо Куртуа. "Сливочные" стали 14-кратными обладателями Лиги чемпионов – это обновление рекорда, принадлежащего мадридцам.

До теми Сльозогінний газ і штурм стадіону Стад де Франс: фінал Ліги чемпіонів минув з інцидентами

Финал Лиги чемпионов был перенесен на 36 минут. Все потому, что на французском стадионе произошли беспорядки. В частности, люди без билетов пытались прорваться на матч.

В Ливерпуле обвинили в нападении полицию. Известно, что на опубликованных в сети кадрах заметно, как их фанаты, перелезают через турникеты и поднимаются по лестнице, которая вела к местам для сидения.

В преддверии финального матча полиция задержала 46 человек.

В УЕФА сообщили, что причиной проблем с турникетами стали фальшивые билеты, которые приобрели фанаты Ливерпуля. Потому возникла задержка, чтобы владельцы действительных пропусков сумели беспрепятственно попасть на игру.

Защитник Ливерпуля об организации финала Лиги чемпионов

Однако есть определенный нюанс, указывающий на неоднозначность ситуации.

Защитник Ливерпуля и сборной Шотландии Эндрю Робертсон заявил, что билет, полученный в клубе, тоже назвали фальшивым.

"Многие пострадали из-за этого. Моему товарищу сказали, что его билет фальшив. Но это был один из моих билетов, которые я получил с помощью клуба. Могу с уверенностью заявить, что они были переданы лично мной.

Французская полиция решила разогнать всех слезоточивым газом. Это выглядело не слишком организованно. Понятно, что были определенные моменты, потому что матч переносился на другую арену, но самое главное соревнование УЕФА должно быть организовано лучше", – заявил Робертсон в эфире Sky Sports.

На сайте УЕФА сообщается, что союз европейских футбольных ассоциаций вместе с французскими стражами порядка проведет расследование инцидента.