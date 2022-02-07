Ведущий футболист Баварии официально перешел в Боруссию Дортмунд

Защитник Баварии Никлас Зюле определился с новым клубом после того, как отказался продлевать контракт с мюнхенцами. Футболист перешел в Боруссию Дортмунд – принципиального соперника Баварии.

Бавария потеряла Зюле

Недавно в Баварии официально сообщили, что не смогли договориться о новом контракте с Зюле. Он якобы отказался от зарплаты в 10 миллионов евро в год.

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7-го февраля дортмундская Боруссия объявила о переходе Зюле. Футболист заключил со "шмелями" контракт на 4 года.

26-летний футболист сборной Германии присоединится к своей новой команде летом 2022 года на правах свободного агента.

Достижения Зюле

Зюле стал футболистом Баварии летом 2017 года, перейдя за 20 миллионов евро из Хоффенхайма.

В Мюнхене он выиграл Лигу чемпионов, 4 раза Бундеслигу, дважды Кубок Германии и 4 раза – Суперкубок Германии.

Также в его активе победа на клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

У Зюле 30-го июня 2022 года истекает контракт с Баварией. Из-за этого игрок покинет Баварию фактически бесплатно. Его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Боруссии придется заплатить платеж солидарности и, вероятно, агентские.