Барселона и Челси борются за Зюле

У Зюле и Баварии 30 июня 2022 года истекает контракт. По информации СМИ, защитник отклонил предложение чемпионов Германии продлить соглашение с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

К слову, Бавария планирует продать летом Левандовского, если нападающий не подпишет новый контракт

26-летний футболист сообщил руководство Баварии о своем решении не продлевать контракт перед игрой с Гертой (1:4).

Сообщается, что Зюле практически договорился со своей новой командой, которую он усилит летом 2022 на правах свободного агента.

Название нового клуба Никласа пока неизвестно. На футболиста сборной Германии претендуют Барселона, Челси и Ньюкасл.

Бавария уже нашла замену Зюле

Мюнхенский клуб может заменить Зюле одним из действующих футболистов Боруссии Менхенгладбах.

Маттиас Гинтер и Денис Закария объявили, что покинут "жеребцов". Бавария готова подписать контракт с одним из них.

По информации СМИ, мюнхенцы предлагают Гинтеру контракт на 4 года. В то же время, Закарию Бавария может приобрести еще зимой.

Также Бавария вроде бы была заинтересована в услугах Антонио Рюдигера из Челси. Его контракт с лондонцами истекает летом.