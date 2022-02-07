Бавария потеряла Зюле

Недавно в Баварии официально сообщили, что не смогли договориться о новом контракте с Зюле. Он якобы отказался от зарплаты в 10 миллионов евро в год.

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7-го февраля дортмундская Боруссия объявила о переходе Зюле. Футболист заключил со "шмелями" контракт на 4 года.

26-летний футболист сборной Германии присоединится к своей новой команде летом 2022 года на правах свободного агента.

Важно. У Зюле 30-го июня 2022 года истекает контракт с Баварией. Из-за этого игрок покинет Баварию фактически бесплатно. Его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Боруссии придется заплатить платеж солидарности и, вероятно, агентские.

Достижения Зюле