Баварія втратила Зюле

Нещодавно у Баварії офіційно повідомили, що не змогли домовитися про новий контракт із Зюле. Він буцімто відмовився від зарплати в 10 мільйонів євро на рік.

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7-го лютого дортмундська Боруссія оголосила про перехід Зюле. Футболіст уклав з "джмелями" контракт на 4 роки.

26-річний футболіст збірної Німеччини приєднається до своєї нової команди влітку 2022 року на правах вільного агента.

Досягнення Зюле

  • Зюле став футболістом Баварії влітку 2017 року, перейшовши за 20 мільйонів євро з Хоффенхайма.
  • У Мюнхені він виграв Лігу чемпіонів, 4 рази Бундеслігу, двічі Кубок Німеччини та 4 рази – Суперкубок Німеччини.
  • Також у його активі перемога на клубному чемпіонаті світу та в Суперкубку УЄФА.