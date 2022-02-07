Баварія втратила Зюле

Нещодавно у Баварії офіційно повідомили, що не змогли домовитися про новий контракт із Зюле. Він буцімто відмовився від зарплати в 10 мільйонів євро на рік.

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7-го лютого дортмундська Боруссія оголосила про перехід Зюле. Футболіст уклав з "джмелями" контракт на 4 роки.

26-річний футболіст збірної Німеччини приєднається до своєї нової команди влітку 2022 року на правах вільного агента.

Важливо. У Зюле 30-го червня 2022 року закінчується контракт з Баварією. Через це гравець покине Баварію фактично безкоштовно. Його вартість, за даними Transfermarkt, складає 35 мільйонів євро. Боруссії доведеться заплатити платіж солідарності та, ймовірно, агентські.

Досягнення Зюле