В Лос-Анджелесе (США) в ночь с 8 на 9 августа на арене Microsoft Theater состоялся вечер бокса. В двух поединках были зафиксированы зрелищные победы перспективных боксеров.

18-летний американский проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Вито Мельницки-младший одержал шестую победу на профессиональном ринге. Об этом сообщает 24 канал. Кстати: Боя Фьюри – Уайлдер не будет? Сенсационное заявление менеджера Он уничтожил земляка Криса Роллинса, который потерпел второе поражение в карьере. Рефери был вынужден вмешаться и остановить одностороннее избиение уже во 2-й трехминутке. Мельницки – Роллинс видеообзор боя В столкновении непобежденных проспектов супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) встретились американцы Луис Эдуардо Пена и Майкл Полайт Коффи. Коффи отпраздновал досрочную победу. Бой завершился в 5-м раунде. Коффи отправил Пену на настил ринга. Тот поднялся на ноги, попытался продолжить бой, но вскоре окончательно капитулировал. Пена – Коффи видеообзор боя