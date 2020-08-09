У Лос-Анджелесі (США) в ніч з 8 на 9 серпня на арені Microsoft Theater відбувся вечір боксу. У двох поєдинках були зафіксовані видовищні перемоги перспективних боксерів.

18-річний американський проспект напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Віто Мельницькі-молодший здобув шосту перемогу на професійному ринзі. Про це повідомляє 24 канал. До речі: Бою Ф'юрі – Уайлдер не буде? Сенсаційна заява менеджера Він знищив земляка Кріса Роллінса, який зазнав другої поразки в кар'єрі. Рефері був змушений втрутитися і зупинити одностороннє побиття вже у 2-й трихвилинці. Мельницькі – Роллінс відеоогляд бою У сутичці непереможених проспектів суперважкої ваги (понад 90,7 кг) зустрілися американці Луїс Едуардо Пена та Майкл Полайт Коффі. Коффі відсвяткував дострокову перемогу. Бій завершився у 5-му раунді. Коффі відправив Піну на настил рингу. Той піднявся на ноги, спробував продовжити бій, але незабаром остаточно капітулював. Пена – Коффі відеоогляд бою