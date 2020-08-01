Вечір боксу від Usyk17 Promotion: онлайн-трансляція Big Boxing Night
1 серпня великий профі-бокс повертається до Києва після тривалої перерви. Вечір боксу під назвою Big Boxing Night організований Usyk17 Promotion, промоутерською компанією Олександра Усика.
В рамках шоу відбудуться бої за участю Андрія Великовского, Олександра Захожого, Олега Маліновського, Петра Іванова, Владислава Сіренка, Дмитра Митрофанова, Віктора Вихриста, пише 24 канал.
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Big Boxing Night: онлайн-трансляція
Файткард шоу боксу в Києві 1 серпня
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