Прессконференция запланирована на четверг, 16 ноября, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где будет официально объявлено о проведении боя за четыре пояса. На кону будут стоять титул Фьюри по версии WBC и пояса Усика по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.

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Когда может произойти бой

Издание BoxingScene подтвердило, что поединок Фьюри – Усик запланирован на 17 февраля 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Инсайдер Майк Копинджер по ESPN во вторник сообщил, что 17 февраля станет датой боя между Фьюри и Усиком.

Предварительно планировалось, что Фьюри и Усик сойдутся в бою за титул 23 декабря. Однако долгожданный поединок был отложен из-за того, что британец провел в октябре поединок с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

Нганну, дебютировавшему в профессиональном боксе, поразил Фьюри в третьем раунде, сбив его с ног. Тайсон получил сечение в нижней левой части лба и опухоль у глаза. Но, несмотря на это, он завоевал победу раздельным решением судей.

Интересно. Недавно Александр Усик рассказал о своих будущие планы, указав, что после победы над Тайсоном Фьюри планирует присоединиться к футбольной команде Полесья, с которой у него уже заключен контракт.