Болельщики Фейеноорда и Ромы устроили потасовку накануне финала Лиги конференций: видео
Источник:AP
Атмосфера перед финальным матчем Лиги конференций все больше набирает обороты. Все из-за стычек обеих команд.
Драка с правоохранителями
В Албании 25 мая арестовали около 60 футбольных фанатов перед финалом Лиги конференций. Об этом сообщает AP.
До слова Феєнорд та Рома позмагаються за дебютну перемогу у Лізі конференцій
Сначала пьяные поклонники Фейеноорда с табуретками набросились на местных, одетых в цвета Ромы. Одного потерпевшего пришлось везти в больницу.
Затем группа примерно из 200 фанатов "Фейе" попыталась прорваться в район, где отдыхали болельщики Ромы. Полиция стала между сторонами, за что получила камнями и палками от тех и других. Было ранено 10 правоохранителей.
Также, согласно пресс-релизу, отмечались столкновения еще в трех районах города – среди арестованных есть иностранцы, так и местные албанские фанаты.К слову. 25 мая албанская Тирана будет принимать первый в истории финал нового еврокубка УЕФА – Лиги конференций. В решающем матче встретятся итальянская Рома и нидерландский Фейенорд. Начало в 22:00.
Именно эти клубы навсегда войдут в историю футбола. Один из них поднимет кубок над головой в дебютном сезоне этого еврокубкового турнира.
Видео драки в Тиране
Албанский журналист Иса Мизирай в своем Twitter заявил, что участники массовых беспорядков разрушали автомобили полиции и вступали в драки с представителями силовых структур. В то же время полицейские использовали слезоточивый газ.
Видео с места событий
Ранее местное правительство заявило, что болельщиков разделят на фан-зоны, чтобы смотреть финал на больших экранах на улицах города. В то же время, полиция Албании заявила, что привлекла 2000 офицеров, чтобы следить за порядком в Тиране во время матча.
Что известно о матче
- Стадион в Тиране, принявший финальный матч Лиги конференций, "Арена Комбетаре" содержит 22 500 мест. В то же время, правительство Албании, по информации AFP, ожидает, что в столицу приедет около 100 000 болельщиков обеих команд.
- Победитель финального матча Лиги конференций попадет в групповую стадию Лиги Европы в сезоне 2022/2023.