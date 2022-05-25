Драка с правоохранителями

В Албании 25 мая арестовали около 60 футбольных фанатов перед финалом Лиги конференций. Об этом сообщает AP.

До слова Феєнорд та Рома позмагаються за дебютну перемогу у Лізі конференцій

Сначала пьяные поклонники Фейеноорда с табуретками набросились на местных, одетых в цвета Ромы. Одного потерпевшего пришлось везти в больницу.

Затем группа примерно из 200 фанатов "Фейе" попыталась прорваться в район, где отдыхали болельщики Ромы. Полиция стала между сторонами, за что получила камнями и палками от тех и других. Было ранено 10 правоохранителей.

Также, согласно пресс-релизу, отмечались столкновения еще в трех районах города – среди арестованных есть иностранцы, так и местные албанские фанаты.

К слову. 25 мая албанская Тирана будет принимать первый в истории финал нового еврокубка УЕФА – Лиги конференций. В решающем матче встретятся итальянская Рома и нидерландский Фейенорд. Начало в 22:00.

Именно эти клубы навсегда войдут в историю футбола. Один из них поднимет кубок над головой в дебютном сезоне этого еврокубкового турнира.

Видео драки в Тиране

Албанский журналист Иса Мизирай в своем Twitter заявил, что участники массовых беспорядков разрушали автомобили полиции и вступали в драки с представителями силовых структур. В то же время полицейские использовали слезоточивый газ.

Видео с места событий

Ранее местное правительство заявило, что болельщиков разделят на фан-зоны, чтобы смотреть финал на больших экранах на улицах города. В то же время, полиция Албании заявила, что привлекла 2000 офицеров, чтобы следить за порядком в Тиране во время матча.

Что известно о матче