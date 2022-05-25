Бійка з правоохоронцями
У Албанії 25 травня заарештували близько 60 футбольних фанів перед фіналом Ліги конференцій. Про це повідомляє AP.
До слова Феєнорд та Рома позмагаються за дебютну перемогу у Лізі конференцій
Спершу п'яні шанувальники Феєнорда з табуретками накинулися на місцевих, які були одягнені у кольори Роми. Одного потерпілого довелося везти до лікарні.
Потім група приблизно з 200 фанатів "Феє" спробувала прорватися в район, де відпочивали вболівальники Роми. Поліція стала між сторонами, за що отримала камінням та палицями від тих та інших. Були поранені 10 правоохоронців.
Також, згідно з пресрелізом, відзначалися зіткнення ще у трьох районах міста – серед заарештованих є як іноземці, так і місцеві албанські фанати.
Саме ці клуби назавжди увійдуть в історію футболу. Один із них підійме кубок над головою у дебютному сезоні цього єврокубкового турніру.
Відео бійки в Тирані
Албанський журналіст Іса Мізирай у своєму твітері заявив, що учасники масових заворушень руйнували автівки поліції та вступали в бійки з представниками силових структур. Водночас поліцейські використовували сльозогінний газ.
Відео з місця подій
Раніше місцевий уряд заявив, що вболівальників розділять на фан-зони, аби дивитись фінал на великих екранах на вулицях міста. Водночас поліція Албанії заявила, що залучила 2000 офіцерів, аби слідкувати за порядком у Тирані під час матчу.
Що відомо про матч
- Стадіон у Тирані, що прийме фінальний матч Ліги конференцій, "Арена Комбетаре" містить 22 500 місць. Водночас уряд Албанії, за інформацією AFP, очікує, що до столиці приїде близько 100 000 вболівальників обох команд.
- Переможець фінального матчу Ліги конференцій потрапить до групової стадії Ліги Європи в сезоні-2022/2023.