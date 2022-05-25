Бійка з правоохоронцями

У Албанії 25 травня заарештували близько 60 футбольних фанів перед фіналом Ліги конференцій. Про це повідомляє AP.

До слова Феєнорд та Рома позмагаються за дебютну перемогу у Лізі конференцій

Спершу п'яні шанувальники Феєнорда з табуретками накинулися на місцевих, які були одягнені у кольори Роми. Одного потерпілого довелося везти до лікарні.

Потім група приблизно з 200 фанатів "Феє" спробувала прорватися в район, де відпочивали вболівальники Роми. Поліція стала між сторонами, за що отримала камінням та палицями від тих та інших. Були поранені 10 правоохоронців.

Також, згідно з пресрелізом, відзначалися зіткнення ще у трьох районах міста – серед заарештованих є як іноземці, так і місцеві албанські фанати.

До слова. 25 травня албанська Тирана прийматиме перший в історії фінал нового єврокубка УЄФА – Ліги конференцій. У вирішальному матчі зустрінуться італійська Рома та нідерландський Феєнорд. Початок о 22:00.

Саме ці клуби назавжди увійдуть в історію футболу. Один із них підійме кубок над головою у дебютному сезоні цього єврокубкового турніру.

Відео бійки в Тирані

Албанський журналіст Іса Мізирай у своєму твітері заявив, що учасники масових заворушень руйнували автівки поліції та вступали в бійки з представниками силових структур. Водночас поліцейські використовували сльозогінний газ.

Відео з місця подій

Раніше місцевий уряд заявив, що вболівальників розділять на фан-зони, аби дивитись фінал на великих екранах на вулицях міста. Водночас поліція Албанії заявила, що залучила 2000 офіцерів, аби слідкувати за порядком у Тирані під час матчу.

Що відомо про матч