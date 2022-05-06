Марсель – Фейеноорд 0:0 (по двум матчам – 2:3)

Первая встреча между этими командами подарила болельщикам голевую феерию в виде пяти голов. Фейенорд неожиданно для всех показал характер и одержал домашнюю победу с разницей в один гол – 2:3, пишет 24 канал.

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Фанаты с нетерпением ждали ответного матча 1/2 финала Лиги конференций. Но поединок полностью разочаровал зрителей. Французский клуб так и не смог забить хотя бы один гол, переведший игру в дополнительные 15-минутные тайма. Но это при условии, если бы соперник Марселя не забил ни одного мяча.

Обе команды продемонстрировали футбол не самого высокого уровня. О чем говорит счет матча. Марсель и Фейенорд расписали сухую мировую во Франции – 0:0.

Французы не смогли продемонстрировать свои зубы и пролетели мимо финала Лиги конференций.

За то во втором полуфинале было много борьбы. Главный арбитр встречи показал восемь желтых карточек.

Рома – Лестер 1:0 (по итогам двух игр – 2:1)

Гол: Ебрахам, 11

В первом матче финальный свисток судьи зафиксировал ничью со счётом 1:1. Поэтому судьба путевки в финал еврокубкового турнира решалась в ответном матче.

Эбрахам уже на 11-й минуте вывел Рому вперед – 1:0. Как ни старались гости, но забить Лестеру так и не удалось.

Рома одержала минимальную победу дома над "лисами". Итальянский клуб идет в финал Лиги конференций. По итогам двух полуфиналов – 2:1. Жозе Моуринью еще раз доказал всем, что является отличным тактиком, способным сломать любую схему соперника.

Важно! Финал Лиги конференций состоится 25 мая 2022 в Тиране (Албания) на стадионе "Эйр Албания". В решающем противостоянии сойдутся Рома и Фейенорд. Именно эти клубы навсегда войдут в историю футбола. Один из них поднимет кубок над головой в дебютном сезоне этого еврокубкового турнира.