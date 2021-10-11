Важное правило: почему засчитали гол Мбаппе из офсайда в финале Лиги наций – видео

В Милане состоялся финальный матч Лиги наций между сборными Испании и Франции. Поединок завершился волевой победой французов.

Скандальный гол Мбаппе

Судьбу финального матча Лиги Наций между Испанией и Францией решил гол на Килиана Мбаппе на 80-й минуте. Форвард трехцветных вышел на свидание с Симоном и спокойно его переиграл. Все бы ничего, но добавьте тот факт, что Килиан в момент передачи от Тео Эрнандеса находился в офсайде.

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Момент с голом Килиана Мбаппе / Скриншот

Однако арбитр гол засчитал после использования системы VAR. Как оказалось, судьи руководствовались правилом определения офсайда:

11.2. Игрок, находящийся в положении «вне игры» (в офсайде) и получающий мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч (включая умышленную игру рукой), не считается получившим преимущество (если только это не было умышленной игры в мяч во время сейва, сделанного любым игроком соперников).

В этом эпизоде защитник намеренно коснулся мяча, поэтому Мбаппе, получив футбольный снаряд от соперника, не нарушил правило офсайда.

Видео гола Мбаппе



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