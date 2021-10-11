Скандальний гол Мбаппе

Долю фінального матчу Ліги Націй між Іспанією та Францією вирішив гол на Кіліана Мбаппе на 80-й хвилині. Форвард триколірних вийшов на побачення з Сімоном та спокійно його переграв. Все б нічого, але перцю додай той факт, що Кіліан в момент передачі від Тео Ернандеса перебував у офсайді.

Як це було Франція "закамбечила" Іспанію та виграла Лігу націй


Момент з голом Кіліана Мбаппе / Скриншот

Але арбітр гол зарахував після використання системи VAR. Як виявилося, судді керувалися правилом визначення офсайду:

У цьому епізоді захисник навмисно торкнувся м'яча, тому Мбаппе, отримавши футбольний снаряд від суперника, не порушував правило офсайду.

Відео голу Мбаппе


Іспанія – Франція: коротко про фінал

  • На 64-й хвилині іспанців вивів вперед гол Мікеля Оярсабаля, на що французи відповіли двома м'ячами Каріма Бензема і Кіліана Мбаппе.
  • Завдяки цій перемозі Франція стала володарем трофея Ліги націй-2021. Попередній розіграш турніру виграла Португалія (2019).
  • Відзначимо, що французи не знають поразок в основний час в 25 офіційних матчах поспіль. В останній раз вони програв в червні 2019 року в кваліфікації Євро-2020 збірної Туреччини 0:2.