Скандальний гол Мбаппе

Долю фінального матчу Ліги Націй між Іспанією та Францією вирішив гол на Кіліана Мбаппе на 80-й хвилині. Форвард триколірних вийшов на побачення з Сімоном та спокійно його переграв. Все б нічого, але перцю додай той факт, що Кіліан в момент передачі від Тео Ернандеса перебував у офсайді.

Як це було Франція "закамбечила" Іспанію та виграла Лігу націй



Момент з голом Кіліана Мбаппе / Скриншот

Але арбітр гол зарахував після використання системи VAR. Як виявилося, судді керувалися правилом визначення офсайду:

11.2. Гравець, який знаходиться у положенні "поза грою" (в офсайді) та отримує м'яч від суперника, який навмисне зіграв у м'яч (включаючи навмисну ​​гру рукою), не вважається таким, що отримав перевагу (якщо тільки це не було навмисною грою в м'яч під час сейву, зробленого будь-яким гравцем суперників).

У цьому епізоді захисник навмисно торкнувся м'яча, тому Мбаппе, отримавши футбольний снаряд від суперника, не порушував правило офсайду.

Відео голу Мбаппе



Іспанія – Франція: коротко про фінал