Скандальний гол Мбаппе
Долю фінального матчу Ліги Націй між Іспанією та Францією вирішив гол на Кіліана Мбаппе на 80-й хвилині. Форвард триколірних вийшов на побачення з Сімоном та спокійно його переграв. Все б нічого, але перцю додай той факт, що Кіліан в момент передачі від Тео Ернандеса перебував у офсайді.
Як це було Франція "закамбечила" Іспанію та виграла Лігу націй
Момент з голом Кіліана Мбаппе / Скриншот
Але арбітр гол зарахував після використання системи VAR. Як виявилося, судді керувалися правилом визначення офсайду:
У цьому епізоді захисник навмисно торкнувся м'яча, тому Мбаппе, отримавши футбольний снаряд від суперника, не порушував правило офсайду.
Відео голу Мбаппе
Іспанія – Франція: коротко про фінал
- На 64-й хвилині іспанців вивів вперед гол Мікеля Оярсабаля, на що французи відповіли двома м'ячами Каріма Бензема і Кіліана Мбаппе.
- Завдяки цій перемозі Франція стала володарем трофея Ліги націй-2021. Попередній розіграш турніру виграла Португалія (2019).
- Відзначимо, що французи не знають поразок в основний час в 25 офіційних матчах поспіль. В останній раз вони програв в червні 2019 року в кваліфікації Євро-2020 збірної Туреччини 0:2.