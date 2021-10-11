Скандальный гол Мбаппе
Судьбу финального матча Лиги Наций между Испанией и Францией решил гол на Килиана Мбаппе на 80-й минуте. Форвард трехцветных вышел на свидание с Симоном и спокойно его переиграл. Все бы ничего, но добавьте тот факт, что Килиан в момент передачи от Тео Эрнандеса находился в офсайде.
Как это было Франция "закамбечила" Испанию и выиграла Лигу наций
Момент с голом Килиана Мбаппе / Скриншот
Однако арбитр гол засчитал после использования системы VAR. Как оказалось, судьи руководствовались правилом определения офсайда:
11.2. Игрок, находящийся в положении «вне игры» (в офсайде) и получающий мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч (включая умышленную игру рукой), не считается получившим преимущество (если только это не было умышленной игры в мяч во время сейва, сделанного любым игроком соперников).
В этом эпизоде защитник намеренно коснулся мяча, поэтому Мбаппе, получив футбольный снаряд от соперника, не нарушил правило офсайда.
Видео гола Мбаппе
Испания – Франция: коротко о финале
- На 64-й минуте вывел испанцев вперед гол Микеля Оярсабаля, на что французы ответили двумя мячами Карима Бензема и Килиана Мбаппе.
- Благодаря этой победе Франция стала обладателем трофея Лиги наций-2021. Предыдущий розыгрыш турнира выиграла Португалия (2019).
- Отметим, что французы не знают поражений в основное время в 25 официальных матчах подряд. В последний раз они проиграли в июне 2019 года в квалификации Евро-2020 сборной Турции 0:2.