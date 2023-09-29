Українські спортсмени з перших днів війни згуртувались навколо допомоги Україні у боротьбі з російською агресією. Чимало з них або пішли на фронт зі зброєю, або допомагають в інформаційному та гуманітарному планах.

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Чергова зрада Ломи

Втім боксер Василь Ломаченко поводить себе дуже дивно протягом останнього року. Після початку повномасштабної війни він начебто вступив до лав тероборони Білгород-Дністровського, але потім виїхав закордон і почав просувати антиукраїнську риторику.

Головною ганьбою Ломаченка є його прихильність до проросійської організації УПЦ МП. Василь навіть дав інтерв'ю, де позитивно відгукується про її голову митрополита Онуфрія.

Я кілька разів приходив до Києво-Печерської лаври прикладатися до мощей і там познайомився з ченцями. Вони запросили, казали, що якщо буде в мене можливість і час, то щоб приходив на послух. Якось після поєдинку я повернувся й зателефонував, попросив про таку можливість. Ми приїхали ненадовго, буквально на півдня, потрудилися трохи та поїхали додому. Блаженніший Митрополит Онуфрій – дуже світла людина. У людей, які дуже давно духовно розвиваються, відчувається сила та міць, якою Всевишній їх наділяє. Складно підібрати якісь слова, але відчувається сила людини. Чудово розумієш, що все це він отримує завдяки своїм молитвам, старанням, любові до Господа. Напевно, ось цим відповідає йому Господь і дає йому внутрішню енергію,

– вимовив Ломаченко.

Як Васілій став агентом проросійської УПЦ МП

Нагадаємо, що СБУ ледь не щотижня викриває попів та прихильників УПЦ МП на підтримці агресора та завданні шкоди українській державності. Сам же Василь за це звинувачує Україну у начебто "утисканні релігійних прав та церковному розколі".

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При цьому Ломаченко постійно розмовляє російською та перетворив свій інстаграм на джерело антиукраїнської пропаганди. Боксер звинувачував Президента України Володимира Зеленського у спробі розколоти суспільство та порівнював керівництво України із німецькими нацистами.

Це дозволило Василю зібрати у себе на сторінці чимало прихильників "руського міра", яка схвально відгукуються на антиукраїнські пости. То недивно, адже Ломаченко вирішив заблокувати свій інстаграм для користувачів з України.