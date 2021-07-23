Непризнанный чемпион

Беринчик входит в состав золотого поколения украинских боксеров, которые покорили Олимпийские игры-2012 в Лондоне. Василий Ломаченко и Александр Усик чрезвычайно успешно развили свои карьеры, выиграв почти все, что есть. Даже Александр Гвоздик сумел стать чемпионом мира. К сожалению, у Беринчика не складывается.

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Денис недавно в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO. Но украинцу этого мало. Беринчик хочет настоящих титулов, настоящих соперников, настоящего гонорара.

По-спортивному Беринчик уже готовый продукт, но никак не может продать себя. Эпатажного украинца не знают ни в США, ни в Германии, ни в Великобритании. Откуда взяться громким соперникам?

Денис откровенно недоволен сотрудничеством с промоутерской компанией K2 Promotions. Кроме отсутствия крупных сражений, украинца не устраивает гонорар. Состояние Дениса ярко характеризует его "демарш". Беринчик бросил вызов Артему Лобову провести бой на голых кулаках.

Лобов без каких-либо проволочек принял вызов. Бой Беринчик – Лобов состоится уже 24 июля в Киеве в рамках шоу Makhach FC.

Что такое кулачные бои

В отличие от бокса, в кулачных боях вместо ринга бойцы оказываются в импровизированном кругу. Вокруг него мешки с опилками. Если в боксе спортсмены используют шорты, то в кулачных поединках – брюки.

Антураж таких боев напоминает "стрелу" конца 90-х или же какой-то боевик.



Фото Mahatch

В кулачных поединках нет никаких перчаток. Бойцы используют только тейпировку, чтобы нанести максимальный урон сопернику.

Также здесь значительно меньше раундов и они короче. Основные события преимущественно проходят в формате 3 раунда по 2 минуты. И это неудивительно, ведь кулачные бои более интенсивные.

Если в боксе запрещено держать соперника и бить его, то в кулачных боях – это залог успеха. Именно этим аспектом Лобов угрожал Беринчику. Как и в боксе здесь запрещено бить ногами или локтями, проводить удушающие или болевые приемы.

Нокдауны и нокауты, как и в боксе.

Что Беринчик выигрывает, а что – проигрывает

Кроме версии, что Беринчик просто разуверился в своих шансах в боксе, существует вероятность, что Денис ищет новую аудиторию. О том, что Беринчик пошел ради хайпа, даже заявил его промоутер Александр Красюк.

Беринчик уже участвовал в "Танцах со звездами", но там не получил большую аудиторию, которая следовала бы за ним в боксе. Теперь же Денис в кровавом месиве может получить новых сторонников. Другой вопрос, как их направить в бокс?

Существует вероятность, что Беринчик и его промоутер Александр Красюк продумали этот план. Однако публично Красюк открещивается от кулачных боев и, мягко говоря, недоволен действиями Дениса.



Денис Беринчик / Фото K2

С другой стороны, против Беринчика может говорить контракт с K2 Promotions. Крайне мало шансов, что им предусматриваются соответствующие бои. Поэтому без согласия Красюка на кулачные бои, видимо, не обошлось.

Итак, Беринчик может получить новую аудиторию и начать строить карьеру в новом шоу. Кроме того, как говорит Лобов и лига Mahatch FC, Денис заработает свой самый большой гонорар. Но Денис может многое потерять.

Сейчас все титулы в легком весе, где выступает Денис, сосредоточены в руках Теофимо Лопеса. Американец не спешит драться с Джорджем Камбососом и может потерять титул IBF.

Кроме того, Лопес может все бросить и перейти в другой вес. У Беринчика могут быть отличные шансы стать претендентом на один из титулов, например, WBO.

Гипотетически бой с Лобовым может приостановить карьеру Дениса минимум на год. Об этом заявил соучредитель Mahatch FC Андрей Лимонтов. Это произойдет, если Денис травмируется. Этот тезис поддерживает и Красюк. По его словам, Беринчик выйдет в ринг в 2021 году, если не травмируется.

Друг Конора: кто такой Лобов

Лобов – уроженец Нижнего Новгорода, в России. В 14 лет россиянин переехал с семьей в Аргентину, после чего в Ирландию. Боями Лобов начал заниматься в 21 год.

Артем с 2010 года выступал в ММА. Его карьера в UFC продолжалась три года – с 2015 до 2018. Лобова считают крепким середняком смешанных единоборств.

В Лобова не сложилась карьера в UFC, где он провел 6 боев и выиграл только 2. Еще четыре поединка Артем проиграл. Всего в MMA Лобов провел 29 боев (13 побед, 15 поражений и 1 ничья).

Больше всего Лобов известен тем, что тепло дружит с ирландцем Конором МакГрегором и имеет статус его основного спарринг-партнера.

Кроме того, Лобов известен тем, что получил пощечину от Хабиба Нурмагомедова.

После окончания контракта с UFC Артем отправился в кулачные бои. В 2019 году Лобов провел три боя. В кровавом поединке россиянин избил Джейсона Найта, но в реванше побывал в нокауте. Также Артем вырвал победу у экс=чемпиона мира по боксу в двух дивизионах Пола Малиньяджи.

Сражайся с умом, иначе... Прогноз

Беринчик и Лобов совершенно разные по стилю бойцы. В первую очередь Лобов больше украинца. Денис мог набрать вес специально к поединку, но это негативно повлияет на его скорость и маневренность. Пожалуй, лучше компенсировать антропометрический дефицит благодаря работе ног.

На стороне россиянина опыт. Он уже провел несколько поединков в кулачных боях, и знает как это биться с окровавленным лицом и, как правильно наносить удары, чтобы не получить травму.

В кулачных боях иногда важнее сохранить свои руки, чем нанести болезненный удар по сопернику. Удар может завершиться не нокдауном, а тяжелой травмой. Поэтому Беринчику нужно работать с холодным умом. Иначе о боксе придется забыть...

Впрочем, Беринчик убеждает, что также провел не один бой на кулаках еще до бокса. Что ж – проверим!

В Беринчика очевидно лучше работа ног, умение драться на ближней дистанции и разрывать ее, выбрасывать комбинации. Это все арсенал боксера. Зато неизвестно, как Денис работает в клинче. В кулачных боях нужно держать соперника и бить его изо всех сил. Лобов точно знает, как это делать. А Беринчик?

Денису важно сразу показать, кто хозяин и навязать свой стиль. На бумаге украинец явный фаворит и с точки зрения техники должен уничтожить Лобова.

В букмекерской компании Favbet предлагают коэффициент 1,47 на то, что Денис выигрывает бой. Досрочная победа украинца оценена коэффициентом 2,90. Шансы Дениса выиграть по очкам – коэффициент 2,15.

Касательно Лобова, то на его победу букмекеры предлагают коэффициент 2,70. В Favbet дают коэффициент 4 на то, что Лобов выиграет досрочно и 7 – на победу по очкам.

Букмекеры склоняются к тому, что бой пройдет все 5 раундов – коэффициент 1,62. Если же этого не произойдет – коэффициент 2,20.

Где смотреть бой