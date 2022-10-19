Василий Ломаченко 29 октября в Нью-Йорке проведет бой против Джемейна Ортиса. В рамках подготовки к бою он дал интервью, где среди прочего рассказал о войне в Украине.

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По словам Ломаченко, когда началась война, он находился в Греции. Но сразу вернуться в Украину не было возможности, потому что все авиарейсы были отменены. Поэтому он сначала полетел в Румынию, уже машиной добрался до реки, где лодкой добрался домой. А затем и сам присоединился к силам самообороны.

"Это был второй день войны. На следующее утро я отправился к военным, получил оружие, одежду, начал готовиться к войне", – рассказал Ломаченко.

Из-за войны боксер отложил подготовку к следующим боям, ведь никто не знал, какая ситуация будет в дальнейшем.

"Очень тяжело, когда ложишься спать и слышишь сирены, бежишь в подвал. И никто не знает, как долго там придется быть. Этот момент меняет нашу жизнь в стране. Когда ты взрослый человек, ты понимаешь эту ситуацию, ты можешь приспособиться к войне". Но дети...", – признался боксер.

Но потом ситуация стала улучшаться. Украина достигла определенных успехов на фронте, когда военные начали освобождать оккупированные россиянами города и села.

"В первые два – три месяца было захвачено большое количество городов, населенных пунктов в нашей стране. И понимания, что будет дальше, не было. Но наступил момент, когда ситуация начала якобы проясняться. Нашим военным удалось отбивать территории. Наши военные пошли в наступление. Тогда уже стало понятно, что все сложится хорошо", – рассказал Ломаченко.