Гёкче лично подал блюдо Ломаченко

34-летний Ломаченко посетил заведение турецкого мясника, шеф-повара и ресторатора Нусрета Гёкче. Ему принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.

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Его техника приготовления и выдержки мяса стала интернет-мемом. Нусрет Гёкче стал известным благодаря роликам и мемам, в которых показано, как он ловко режет мясо и посыпает его солью.

Гостями Nusr-Et были Франк Рибери, Дэвид Бекем, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Конор МакГрегор и многие другие. Теперь же заведение посетил Ломаченко.

Украинский боксер опубликовал видео, как Гёкче лично подает ему блюдо.