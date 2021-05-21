Гёкче лично подал блюдо Ломаченко
34-летний Ломаченко посетил заведение турецкого мясника, шеф-повара и ресторатора Нусрета Гёкче. Ему принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.
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Его техника приготовления и выдержки мяса стала интернет-мемом. Нусрет Гёкче стал известным благодаря роликам и мемам, в которых показано, как он ловко режет мясо и посыпает его солью.
Гостями Nusr-Et были Франк Рибери, Дэвид Бекем, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Конор МакГрегор и многие другие. Теперь же заведение посетил Ломаченко.
Украинский боксер опубликовал видео, как Гёкче лично подает ему блюдо.
- Поединок между Ломаченко и Накатани официально состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада (США).
- Украинский боксер вернется на ринг после поражения от американца Теофимо Лопеса.
- Накатани также проигрывал Лопесу, однако в предыдущем поединке он победил скандального Феликса Вердехо.