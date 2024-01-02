"Заверши карьеру как чемпион": топовый тренер дал совет Ломаченко

Василий Ломаченко надеялся стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Однако исход боя с Дэвином Хейни перечеркнул все мечты Ломы.

Известный американский тренер Роберт Гарсия сообщил, что после боя с Хейни Ломаченко планировал завершить карьеру. Даже перспектива встретиться на ринге с экс-абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом не радовала уроженца Белгород-Днестровского.

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Апатия накрыла Ломаченко

Ломаченко возрастной боец, и я не хочу смотреть, как ему причиняют вред и бьют. Не знаю, насколько это правда, но я слышал, что он думал о том, чтобы больше не драться,

– рассказал Гарсия.

Впрочем, по мнению Роберта Гарсии, Ломаченко нужно провести один топовый поединок, чтобы завоевать чемпионский пояс. После этого можно вешать перчатки на гвоздь.

"Побей Камбососа, стань чемпионом и, возможно, заверши карьеру как чемпион. Или стань чемпионом, устрой большой бой, заработай несколько миллионов долларов, а потом уйди на пенсию.

Это возможно в случае с Ломой. Согласно слухам, он даже не хотел сразиться с Камбососом и планировал завершить карьеру. Поэтому, возможно, стань чемпионом и пойди как чемпион", – отметил Гарсия.

Бой против Камбососа