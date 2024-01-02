Відомий американський тренер Роберт Гарсія повідомив, що після бою з Хейні Ломаченко планував завершити кар'єру. Навіть перспектива зустрітися на рингу з ексабсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом не тішила уродженця Білгород-Дністровського.

Читайте також Без бою: Джервонті Девісу віддали пояс, яким раніше володів Ломаченко

Апатія накрила Ломаченка

Ломаченко віковий боєць, і я не хочу дивитися, як йому завдають шкоди та б'ють. Не знаю, наскільки це правда, але я чув, що він думав про те, аби більше не битися,

– розповів Гарсія.

Втім, на думку Роберта Гарсії, Ломаченку потрібно провести один топовий поєдинок, щоб здобути чемпіонський пояс. Після цього можна вішати рукавички на цвях.

"Побий Камбососа, стань чемпіоном та, можливо, заверши кар'єру, як чемпіон. Або стань чемпіоном, влаштуй великий бій, зароби кілька мільйонів доларів, а потім піди на пенсію.

Це можливо у випадку з Ломою. Згідно з чутками, він навіть не хотів битися з Камбососом і планував завершити кар’єру. Тому, можливо, стань чемпіоном і піди як чемпіон", – зазначив Гарсія.

Бій проти Камбососа