Чемпионский пояс легкого веса WBA Super, которым до последнего времени владел американец Дэвин Хейни, теперь принадлежит другому боксеру из США – Джервонте Дэвису. Это случилось из-за отказа Хэйни защищать титул.
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Бывший пояс Ломаченко получил нового владельца
Хейни был регулярным чемпионом WBA, поэтому ему основной титул достался без боя. Владельцы остальных титулов определятся на ринге, в частности, за пояс IBF вышеупомянутый Ломаченко будет боксировать с бывшим абсолютом Джорджем Камбососом из Австралии.
Напомним, Джервонта Дэвис последний бой провел в апреле этого года, нокаутировав Райана Гарсию. В июле Джервонта вышел из тюрьмы Балтимора, где провел 44 дня из-за нарушения условий своего домашнего ареста.