Чемпионский пояс легкого веса WBA Super, которым до последнего времени владел американец Дэвин Хейни, теперь принадлежит другому боксеру из США – Джервонте Дэвису. Это случилось из-за отказа Хэйни защищать титул.

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Бывший пояс Ломаченко получил нового владельца

Девин Хейни, став абсолютным чемпионом в легком весе и успешно защитив титулы от посягательств украинца Василия Ломаченко, решил подняться в первый полусредний вес, а потому сделал свои пояса вакантными.

Хейни был регулярным чемпионом WBA, поэтому ему основной титул достался без боя. Владельцы остальных титулов определятся на ринге, в частности, за пояс IBF вышеупомянутый Ломаченко будет боксировать с бывшим абсолютом Джорджем Камбососом из Австралии.

Кстати. В период с 2018 по 2020 годы Ломаченко владел поясом WBA Super. Проиграл его он в 2020-м единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу. Последний позже потерял титул в бою против Камбососа.

Напомним, Джервонта Дэвис последний бой провел в апреле этого года, нокаутировав Райана Гарсию. В июле Джервонта вышел из тюрьмы Балтимора, где провел 44 дня из-за нарушения условий своего домашнего ареста.