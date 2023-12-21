Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер. По его данным, сражение состоится в апреле или мае в Австралии.

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Что говорит промоутер украинца

О том, что сражение может состояться в апреле, сообщал промоутер Боб Арум.

Напомним, что на кону поединка – вакантный титул IBF в легком весе, который уволил Дэвин Хейни.

Ломаченко и Камбосос должны были встретиться еще раньше – в 2022 году. Однако после вторжения РФ Василий не захотел покидать Украину. Так что бой отменили, соперником австралийца стал Хейни, который потом и отобрал чемпионский титут.

Предыдущие поединки боксеров

Бой против Камбососа будет для украинского боксера первым с мая 2023 года. Тогда Ломаченко уступил решение судей в поединке с Девином Хейни, который защитил чемпионские пояса WBA, WBC, WBO и IBF.

В то же время австралиец последний раз выходил на ринг летом. Тогда он победил Макси Гьюза. Этому поединку предшествовали два боя против того же Хейни, которому австралиец в 2022 году проиграл звание чемпиона мира в легком весе.