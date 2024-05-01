12 мая бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко вернется в ринг. Украинец проведет бой за вакантный титул IBF в легком весе против австралийца Джорджа Камбососа.

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Ломаченко не может решиться на завершение карьеры

36-летний боксер ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после боя с Камбососом. Пока Василий не может решиться на уход из бокса.

Я слишком долго занимаюсь этим видом спорта, слишком долго. Трудно, очень трудно сказать, сколько еще буду боксировать. Это зависит от того, как будет чувствовать себя мое тело после еще одной тяжелой подготовки и еще одного тяжелого боя, – сказал Ломаченко.

Напомним, Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хейни в мае этого года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира. Джордж Камбосос боксировал с Хейни дважды, оба раза проиграл. Именно Девин забрал у австралийца все чемпионские пояса.