12 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко повернеться у ринг. Українець проведе бій за вакантний титул IBF у легкій вазі проти австралійця Джорджа Камбососа.

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Ломаченко не може наважитись на завершення кар'єри

36-річний боксер відповів на запитання про можливе завершення кар’єри після бою з Камбососом. Поки що Василь не може наважитись на відхід з боксу.

Я надто довго займаюся цим видом спорту, надто довго. Важко, дуже важко сказати, скільки ще боксуватиму. Це залежить від того, як почуватиметься моє тіло після ще однієї важкої підготовки та ще одного важкого бою, – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні цього року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.