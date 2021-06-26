Ломаченко: Все мои поединки в легком весе были сложными

Ломаченко заявил, что все его поединки в легком дивизионе были тяжелыми, ведь здесь бьются боксеры с большими габаритами.

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"Все мои поединки в легком весе были сложными и очень тяжелыми, потому что это не мои габариты, не мой размах рук и не моя весовая категория", – сказал Василий.

По словам Ломаченко, самый тяжелый бой в его карьере был против Хорхе Линареса.

Наверное, самым сложным в моей карьере был бой с Линаресом, ведь во втором раунде у меня начались проблемы с плечом,

– заявил Ломаченко.

Ломаченко и Линарес провели бой в 2018 году. Для Ломаченко это был первый бой в легком весе. В 6 раунде Василий впервые в карьере побывал в нокдауне, но сумел отправить Линареса на настил ринга в 10-й трехминутке. В итоге Ломаченко одержал победу.

Ломаченко – Линарес видео боя

Отметим, что Ломаченко имеет в пассиве два поражения – Орландо Салидо и Теофимо Лопесу.

Свой следующий бой Василий проведет уже в ночь с 26 на 27 июня. Украинец встретится с японцем Масайоши Накатани.