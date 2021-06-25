Ломаченко – Накатани: главное

Где: Virgin Hotels Las Vegas, Лас-Вегас (США)

Когда: в ночь с 26 на 27 июня. Начало шоу в 05: 00 по киевскому времени

Трансляция: платформа Megogo

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Возвращение Ломаченко

Василий Ломаченко осенью 2020 года провел, пожалуй, самый ожидаемый бой в своей карьере. Василий встретился с Теофимо Лопесом в поединке за звание абсолютного чемпиона. Украинец проиграл 2/3 поединка, что констатировали записки судей.

Ломаченко попрощался не только с мечтой стать абсолютным чемпионом мира, но и с титулами WBC, WBA, WBO. Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории бокса.



Ломаченко проиграл Лопесу / Фото Getty Images

Все бы ничего, если бы Ломаченко не заявил о травме плеча. Украинцу провели операцию, после которой он длительное время не тренировался. Таким образом, Ломаченко дрался с Лопесом только одной рукой и справедливо требует реванш.

Но 23-летний американец не согласится провести второй бой с украинцем. Лопес понимает, что во втором поединке Василий вряд ли настолько просчитается.

После неудачных попыток Ломаченко добиться реванша от заявлений украинец перешел к конкретным действиям. Василий решил встретиться с Масайоши Накатани, который создал много проблем в бою с Лопесом.

Ломаченко хочет грубо победить японца, чтобы создать публичное давление на Лопеса. Это может заставить Теофимо дать реванш или же сбежать в другую весовую категорию.

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Кроме того, Василию нужна яркая победа, чтобы о его значимости снова начали говорить. После поражения Лопесу украинца начали списывать со счетов несмотря на достижения прошлого.

Ломаченко уступает Накатани в росте и размахе рук. Вероятно, болельщикам следует ожидать боя, похожего на поединок Ломаченко – Люк Кэмпбелл. Однако Накатани точно уступает Люку в технике и мощности.

Кто такой Накатани

32-летний Накатани дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году в Японии. Накатани не выезжал за пределы Японии 18 подряд боев, которые уверенно выиграл. Первая поездка за океан оказалась роковой для Накатани.

В июле 2019 года Накатани уступил Теофимо Лопесу в США. Японец проиграл решением судей. До поединка Лопеса с Ломаченко встречу Теофимо с Масайоши считали самым тяжелым боем для американца.

Предыдущий бой обладатель титула WBO Inter-Continental провел в декабре 2020 года, когда в США избил скандального Феликса Вердехо.

Накатани уступал Вердехо после нескольких нокдаунов, но ошеломил соперника в 9 раунде. Японец неожиданно нокаутировал соперника.

Накатани нокаутировал Вердехо

Переезд Накатани в боксерскую мекку (США) позволил ему улучшить позиции в рейтингах. В рейтинге WBO Накатани удерживает 5 место. По версиям WBC и WBA японец девятый. IBF разместила Накатани на 10 месте.

Если боксерский портрет Ломаченко понятен – быстрая работа ног и динамичные перемещения, то Накатани – загадка для украинских болельщиков.

У японца жесткий джеб и он часто выбрасывает классическую двойку. Иногда Масайоши продолжает атаку третьим ударом по корпусу.

Несмотря на габариты Накатани, ему вряд ли будет удобно драться с прытким Ломаченко. Японец часто теряет своего соперника из поля зрения, что может стать роковым в бою с Василием.

Прогноз Favbet

Ломаченко, скорее всего, будет работать по корпусу Накатани. Поэтому не стоит удивляться нокауту после удара в печень. Накатани вряд ли удастся выдержать 12 раундов, когда его корпус будут бомбардировать.

Однако к самому Ломаченко также ряд вопросов. Во-первых, что осталось от пикового Василия? В предыдущем бою он бесславно проиграл Лопесу, а перед тем с проблемами одолел Кэмпбелла. Энтони Кролла вообще не был соперником для украинца!

Во-вторых, что там с травмой плеча? Восстановился ли Василий? Если Ломаченко скрыл травму перед боем с Лопесом, то не выкинет ли Василий что-то похожее снова? Уж больно украинец хочет вернуться именно сейчас…

Если Ломаченко доведет бой до чемпионских раундов, то ему следует готовиться к тому, что Масайоши пойдет ва-банк. Сложно поверить, что украинец во второй раз позволит своему сопернику выиграть по очкам.

В букмекерской компании Favbet уверены в победе Ломаченко. Победное возвращение Василия оценивают коэффициентом 1,05. А вот на потенциальный апсет и победу Накатани букмекеры дают коэффициент 9,70. Ничья в поединке оценена коэффициентом 34.

Букмекеры дают идентичный коэффициент на победу Ломаченко досрочно и по очкам – 1,90. Идентичная ситуация с Накатани – коэффициент 17 на досрочную победу японца или по очкам.

Букмекеры дают коэффициент 3,85 на то, что Ломаченко выиграет бой в период с 1 до 6 раунда. Больше всего победы Василия ждут в 6 трехминутке – коэффициент 11.



Ломаченко – Накатани / Инфографика Спорт 24

Что касается Накатани, то победу японца в любом из раундов оценивают коэффициентом 100! Больше всего шансов у Накатани выиграть поединок в период между 4–6 и 7–9 раундами. Такой итог оценен коэффициентом 41.

Букмекеры предлагают коэффициент 2,4 на то, что бой продлится менее 9,5 раундов. Также в компании Favbet предлагают идентичный коэффициент 1,87 на два события: бой пройдет все 12 раундов, или же нет.