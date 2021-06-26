Ломаченко: Всі мої поєдинки в легкій вазі були складними

Ломаченко заявив, що всі його поєдинки в легкому дивізіоні були важкими, адже тут б'ються боксери з більшими габаритами.

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"Всі мої поєдинки в легкій вазі були складними і дуже важкими, тому що це не мої габарити, не мій розмах рук і не моя вагова категорія", – сказав Василь.

За словами Ломаченка, найважчий бій у його кар'єрі був проти Хорхе Лінареса.

Напевно, найскладнішим у моїй кар'єрі був бій з Лінаресом, адже в другому раунді у мене почалися проблеми з плечем,

– заявив Ломаченко.

Ломаченко та Лінарес провели бій у 2018 році. Для Ломаченка це був перший бій у легкій вазі. У 6 раунді Василь вперше в кар'єрі побував у нокдауні, але зумів відправити Лінареса на настил рингу в 10-й трихвилинці. У підсумку Ломаченко здобув перемогу.

Ломаченко – Лінарес відео бою



Зауважимо, що Ломаченко має в пасиві дві поразки – Орландо Салідо та Теофімо Лопесу.

Свій наступний бій Василь проведе вже у ніч з 26 на 27 червня. Українець зустрінеться з японцем Масайоші Накатані.