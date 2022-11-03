Бой Ломаченко – Ортис прошел в Нью-Йорке 29 октября. Ломаченко победил своего соперника по решению суддей.

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Гонорар за это сражение для Ломаченко составил 2 миллиона долларов. Но сам боксер получит только часть этой суммы. Ведь после раздела денег со своими промоутерами, менеджером Эгисом Климансом, катменом Расом Анбером и другими членами команды, а также уплатой налогов, сумма гонорара составила 1,2 миллиона долларов.

Хотелось бы отметить, что Василий следует традиции делить поровну гонорар со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко. Это свидетельствует о том, что боксер в свой карман может положить сумму 600 тысяч долларов.

Напомним, что после поражения против Теофимо Лопеса (Ломаченко тогда потерял три чемпионских титула) украинец получил 3,25 миллиона долларов. Соперник Василия тогда же получил 1,5 миллиона долларов.